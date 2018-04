In sala Arrivano i prof

(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 21 APR - Il primo maggio 'Arrivano i Prof', ovvero come ridere della 'Buona scuola' italiana e non solo, visto che la commedia di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Maurizio Nichetti, Lino Guanciale e il rapper Rocco Hunt è il remake del francese 'Les Prof', successo da 30 milioni di euro ispirato a un fumetto e mai visto nelle nostre sale. Trecento le copie distribuite da 01. A poco più di dieci anni da 'Notte prima degli esami' si torna quindi a ridere sulla maturità ma nello scenario attuale della scuola-azienda: nel film, colorato e veloce quasi in stile comics, per salvare il liceo Manzoni dalla chiusura, dopo l'ultima disastrosa performance, occorre portare la media dei diplomati al 50%, così il preside (Andrea Pennacchi) accoglie la proposta del provveditore (Francesco Procopio) e decide di fare un ultimo tentativo chiamando i peggiori insegnanti in circolazioni individuati con l'algoritmo ministeriale. Il film è stato presentato in anteprima agli Incontri del cinema di Sorrento.