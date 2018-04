Flash mob Amnesty, no criminalizzazione

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Flash mob degli attivisti di Amnesty international in pizza del Municipio a Napoli per dire no alla criminalizzazione della solidarietà e no al clima di ostilità verso le organizzazioni non governative che si occupano di migranti.

Durante l'iniziativa (presente anche il sindaco Luigi de Magistris), hanno partecipato circa 300 persone che hanno messo in atto una coreografia facendo attraversare la piazza antistante il municipio da decine di nastri gialli e neri che si incrociavano tra loro. "La nostra necessita - ha spiegato gli organizzatori - di riannodare i fili e ripristinate la rete di solidarietà".

"Da almeno due anni - denuncia all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia - viviamo un clima di ostilità" "Siamo contenti di aver ospitato questa iniziativa dei Amnesty international qui in piazza - ha detto il sindaco de Magistris davanti al palazzo del popolo per ribadire che la solidarietà non è un reato, è un reato lasciar morire le persone in mare".