A Napoli in azione squadre 'anti buche'

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Proseguono a Napoli, le attività di Pronto Intervento Stradale della Napoli Servizi, grazie alle squadre messe a disposizione delle dieci Municipalità e del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli per gestire gli interventi di riparazione dei dissesti su guasto.

Il sindaco Luigi de Magistris ha chiesto a tutti gli uomini impegnati nelle attività di ripristino un particolare impegno per rispondere tempestivamente alle innumerevoli segnalazioni ricevute.

Con questo sforzo, - informa una nota - rispetto alla produzione media giornaliera (oltre trenta interventi) ottenuta nel resto dell'anno, nell'intervallo che va dal 28 febbraio al 19 aprile si è riusciti a incrementare la produzione media giornaliera del 60%, con oltre cinquanta interventi al giorno eseguiti in tutto il territorio; in totale, si è arrivati a 2323 interventi realizzati, 8213 buche colmate, 230 transennamenti posizionati e 42 ripristinati, 134 dissuasori ricollocati, 30 interventi su chiusini.