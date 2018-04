Universiadi: presidente Cti,a buon punto

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - "Siamo a buon punto e siamo molto positivi": così il francese Jean-Paul Clémençon, presidente della Commissione Tecnica Internazionale (Cti) della Fisu, al termine della seconda visita a Napoli nell'ambito della marcia di avvicinamento all'Universiade 2019.

I 27 delegati sportivi nazionali ed internazionali (inviati dalle Federazioni italiane e dalla FISU) hanno avuto modo di valutare i progetti di ristrutturazione ed effettuare i sopralluoghi negli impianti che ospiteranno le competizioni di pallavolo, nuoto (sia in piscina che di fondo), tiro con l'arco, judo, pallanuoto, calcio, vela, tennis, ginnastica artistica e ritmica.

Commenta Clémencon: "Abbiamo visitato circa 50 impianti, una vera ricchezza di Napoli e della Campania, ci sono dei lavori da fare, come per il Palavesuvio, ma questi interventi sono normali e siamo stati rassicurati sulle tempistiche. Tutti gli impianti campani sono adatti ad ospitare le gare di un evento importante e complesso come l'Universiade".