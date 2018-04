Sgambati, insieme per la Campania

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - "Sindacati ed imprese insieme per mettere nero su bianco le strategie e le azioni virtuose per lo sviluppo e la crescita del territorio campano, questo l'obiettivo dell'accordo firmato da CGIL CISL UIL Napoli e Campania e Confindustria": è quanto afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL di Napoli e della Campania. "Queste sono le direttrici principali: mantenere e consolidare le imprese esistenti sul territorio napoletano e regionale, catalizzare ed attrarre nuovi investimenti a partire proprio da quelle aree dismesse che aspettano di essere riconvertite e rilanciate, snellire le procedure burocratiche ed amministrative affinché l'attuazione dell'investimento non diventi difficile e subisca arenamenti, tassazione agevolata per chi investe e infine valorizzazione della formazione. Mettere tutti gli strumenti in campo, condividendo azioni e strategie, tutte le risorse ordinarie e straordinarie, affiancare pubblico e privato: l'unica strada percorribile", conclude Sgambati. (ANSA).