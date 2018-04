Reggia di Caserta presta dipinto al Mart

(ANSA) - CASERTA, 19 APR - E' stata consegnata al Mart di Rovereto l'opera appartenente alle collezioni della Reggia di Caserta "Melfi distrutta dal terremoto del 14 agosto 1851" di Nicola Palizzi (Vasto, Abruzzo, 1820 - Napoli, 1870). Il dipinto verrà esposto nella mostra 'Viaggio in Italia. I paesaggi dell'Ottocento dai Macchiaioli ai Simbolisti', in programma dal 21 aprile al 26 agosto 2018.

Il dipinto è una replica, arricchita di particolari e personaggi, dell'opera conservata al Museo Civico di Vasto eseguita subito dopo il terremoto che colpì la Basilicata il 14 agosto 1851. "L'attività di prestito museale - spiega una nota della direzione del Palazzo Reale - è per la Reggia di Caserta un'opportunità per aprire le porte del museo al territorio e al mondo, favorendo letture e riflessioni nuove sul conservato e rinsaldare la memoria storica. In questo caso il prestito punta a far conoscere l'orientamento veristico e documentario della pittura del Regno delle due Sicilie".