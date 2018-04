De Magistris contesta stop tifosi Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - "Abbiamo un grande sogno nel nostro cuore di napoletani e sarebbe bello poter vedere i nostri tifosi allo stadio a Torino domenica e vincere". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in vista del big match tra Juventus e Napoli in calendario all'Allianz Stadium domenica 22 aprile e per cui è vietata la trasferta ai residenti in Campania. "Mai come in questo momento storico e dopo la giornata di ieri - ha aggiunto - siamo tutti carichi e motivati perché c'è più di una speranza di potercela giocare per lo scudetto e quindi ritengo sia una cosa ingiusta sottrarre ai tifosi di Napoli questa emozione. Mi auguro che la decisione possa essere rivista anche all'ultimo minuto. Sarebbe un bel segnale di sport". Secondo il sindaco quella di domenica "è una grande sfida tra la Juventus squadra che sta vincendo tutto e il Napoli che sta giocando un grande calcio e che non molla mai".