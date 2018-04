Universiadi:de Magistris, c'è positività

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - "Ci sono diversi problemi ma prevalgono la concretezza, la cooperazione e la positività.

Siamo tutti consapevoli che le Universiadi sono un obiettivo che il Paese non può mancare". Così si è espresso il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, di rientro da Roma dove ha partecipato ad una riunione al ministero dello Sport per fare il punto sull'organizzazione dell'evento sportivo in programma in Campania nella primavera del 2019.

De Magistris, a margine del Consiglio della Città metropolitana, si è detto "molto soddisfatto" dell'incontro a cui - come riferito - erano presenti "tutti i protagonisti delle Universiadi con cui è stato fatto il punto della situazione".