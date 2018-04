'Un libro in Comune', rassegna culturale

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - 'Un libro in Comune' è il titolo della rassegna culturale in programma a Boscotrecase (Napoli) da domani al 17 maggio prossimo nella sede dell'aula consiliare in piazza Municipio. Il sindaco Pietro Carotenuto e la consigliera con delega alla Cultura, Lina Sorrentino, evidenzia "'Un libro in Comune' è il titolo che abbiamo scelto per questo nuovo progetto che ha lo scopo di diffondere la cultura attraverso la presentazione e lo scambio di libri. In ogni incontro, che avverrà presso la Casa Comunale, sarà presentato un libro in compagnia dell'autore. Sarà allestito anche uno spazio che diventerà luogo di scambio di libri dove ogni cittadino potrà lasciare un testo, come farebbe nello scaffale di casa propria, scegliendone un altro in cambio. L'intento è diffondere lo scambio di idee su varie tematiche socializzando con altri cittadini favorendo l'arricchimento personale". Carotenuto e Sorrentino evidenziano: "l'ultimo incontro della rassegna vedrà protagonisti i lettori stessi che avranno la possibilità di lasciare impressioni ed emozioni lasciate dagli incontri della rassegna attraverso un dibattito che porrà le basi per i futuri incontri di crescita culturale in comune con gli abitanti di Boscotrecase e non solo".