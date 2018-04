Riparte Scuola Giornalismo Suor Orsola

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Oltre quarantamila euro di borse di studio, la collocazione nella nuova Torre della Comunicazione e una specifica sezione formativa dedicata al lavoro attraverso i new media. Sono alcune delle novità dell'ottavo biennio della Scuola di Giornalismo "Suor Orsola Benincasa", a Napoli, nata nel 2003 come prima scuola di giornalismo del Mezzogiorno e pronta a festeggiare ad ottobre i primi 15 anni della sua attività. Fino al 23 aprile, si sottolinea in una nota, "sono aperte le domande di iscrizione (il bando è online sul sito web www.unisob.na.it/giornalismo) ad un percorso formativo di due anni che abilita gli allievi a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'albo dei giornalisti professionisti".

La Scuola di Giornalismo "Suor Orsola Benincasa" è inserita nella Torre della Comunicazione dell'Ateneo napoletano "che vanta il più grande comparto formativo accademico del Mezzogiorno nel settore della comunicazione con gli studi della Radio di Ateneo e della Scuola di Cinema e Televisione".