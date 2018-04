Premio Ischia ad Aktuality ed Hamu

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Il sito slovacco Aktuality.sk vince la 39/a edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo per le inchieste del fotoreporter Ján Kuciak, ucciso a febbraio, che hanno portato alla luce le attività della criminalità organizzata italiana in Slovacchia, rivelando i contatti del premier Fico, costretto poi alle dimissioni, con personaggi legati alla 'ndrangheta. Il Premio Ischia per il "giornalismo dei diritti umani" è stato assegnato a Zina Hamu, ragazza yazida di 18 anni, sfuggita alle persecuzioni all'Isis che partecipa al progetto Unicef per diventare fotoreporter. Franca Leosini, conduttrice di "Storie Maledette" è la giornalista dell'anno per la televisione, Stefano Cappellini capo redattore di Repubblica è il vincitore per la carta stampata mentre a Bruno Pizzul è stato assegnato il premio per il giornalismo sportivo. Un riconoscimento speciale è stato andato a Paolo Borrometi, attualmente sotto scorta per le minacce ricevute dalla mafia in Sicilia.