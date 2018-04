Prete celebra matrimonio con "Oh Vita"

(ANSA) - BENEVENTO, 17 APR - A Benevento il matrimonio si celebra con la hit di Jovanotti "Oh Vita" invece che con l'Ave Maria" di Shubert: è accaduto nella basilica di San Bartolomeo, dove don Cosimo Cavalluzzo, da sempre impegnato in battaglie di giustizia solidale e in difesa dei beni comuni al fianco anche di padre Alex Zanotelli, ha sposato una coppia di fidanzati. Prima di concludere la funzione e dare la benedizione finale, il prete ha avvicinato il telefonino al microfono facendo ascoltare agli sposi e ai presenti, come suo augurio, il brano di Jovanotti.

Nel giro di 24 ore il video, girato da uno dei fedeli in chiesa, è diventato virale sul web con migliaia di visualizzazioni e condivisioni sui social. Ma la vera sorpresa finale per gli sposi è stata quando don Cosimo ha regalato loro due biglietti per assistere dal vivo a un concerto di Jovanotti.

