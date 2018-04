Gasperini, Atalanta attenta a Benevento

(ANSA) - ZINGONIA, 17 APR - "Non c'è niente di scontato, figuriamoci una vittoria a casa del Benevento che ha messo in difficoltà la Juventus. Ma col pareggio non si va lontano".

Sospeso tra il rispetto per l'avversario di turno e la necessità di non perdere il treno europeo, Gian Piero Gasperini alla sua Atalanta predica realismo. "Ultimamente aver spinto per inseguire il risultato ha fatto aumentare la fatica verso il finale ma non i punti - ammonisce -. Non conosco partite scontate nel calcio italiano: chi ci ospita mercoledì sta affrontando la stagione con prestazioni ottime al di là dei risultati". Eppure i tre punti servono ai bergamaschi come il pane: "Noi cerchiamo di vincere anche su altri campi, altrimenti non andiamo da nessuna parte - ammette Gasperini -. Non se se siamo più stanchi delle altre, so che con l'Inter siamo scesi in campo per fare la partita e, pareggio a parte, abbiamo espresso valori importanti".