Atalanta: Gasperini, niente alibi

(ANSA) - BERGAMO, 17 APR - L'Atalanta si accinge a partire alla volta di Benevento lamentando un'altra defezione, stavolta fra i rincalzi, oltre ai soliti Ilicic, Rizzo, Spinazzola e Palomino: "Questa è la seconda settimana di fila con tre partite e il problema degli infortuni è la mancanza di tempo per recuperare - spiega l'allenatore Gian Piero Gasperini. Si è aggiunto anche Melegoni che ha una distorsione alla caviglia.

Non è comunque un alibi a cui attaccarci, bisogna stringere i denti per sopperire ad assenze che non avevamo patito nel resto dell'annata".

Circa la corsa all'Europa League, il tecnico nerazzurro è netto: "Dobbiamo cercare di vincere sempre, senza fare tabelle, perché il pareggio non ci porta lontano - chiude. Non se se siamo stanchi, so che con l'Inter sabato scorso siamo scesi in campo per fare la partita e pareggio a parte abbiamo espresso valori importanti".