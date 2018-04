Hamsik, scudetto? Ancora 18 pt in gioco

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - "Lotta scudetto? E' ancora aperta.

Fino alla fine del campionato ci sono in gioco ancora 18 punti.

E lotteremo fino alla fine". E' il giudizio del capitano del Napoli, Marek Hamsik espresso sul proprio sito ufficiale.

"Abbiamo avuto una chance di segnare contro il Milan - ha scritto Hamsik - ma senza gol non si vince. Dispiace aver perso due punti. Ora dobbiamo pensare alla gara in casa contro l'Udinese in programma mercoledì prossimo. Vogliamo rendere felici i nostri tifosi con una vittoria".