Abusi su 12enne,poi la filma in camerino

Ha molestato una 12enne per poi seguirne gli spostamenti e riprenderla con una microcamera nascosta in un portachiavi mentre si provava gli abiti in un camerino, fin quando la ragazzina, impaurita, ha informato i genitori presenti che hanno subito chiamato i carabinieri, i quali poco dopo hanno bloccato il presunto pedofilo. L'episodio è avvenuto in un noto centro commerciale di Marcianise (Caserta) In manette per il reato di violenza sessuale commessa in danno di minore di 14 anni è finito un 44enne del Casertano. Nella sua auto e nell'abitazione i militari hanno rinvenuto un personal computer e diverse memory card con all'interno video di decine di ragazze, molte minorenni, che sarebbero state filmate nei camerini di vari centri commerciali delle province di Napoli e Caserta. Secondo i Carabinieri, fino ad ora non era mai stato sorpreso dalle sue eventuali vittime, o comunque nessuna lo aveva denunciato.