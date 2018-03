A Napoli Human Bodies-The Exibition

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Si è aperta a Città della Scienza di Napoli la mostra 'Human Bodies- The Exhibition' che ha già appassionato oltre 40 milioni di visitatori nel mondo.

Protagonisti, fino al 24 giugno, sono i corpi umani nella loro interezza insieme a oltre 150 organi veri, conservati attraverso il processo della plastilinazione, una tecnica che consente di preservare nel tempo il corpo umano, mantenendone le caratteristiche reali originali. Un processo lungo e complicato che rende unici tutti i reperti esposti. Questi, donati da singole persone alla scienza, sono utilizzati ai soli fini scientifici e, una volta terminata la mostra, torneranno all'Università di Murcia come base di studio per prossime generazioni di professionisti nel settore medico. L'esposizione è divisa in otto aree: lo sviluppo nel corpo umano, lo scheletro, il sistema muscolare, il sistema respiratorio, quello digerente, nervoso e infine il sistema urinario e riproduttivo.