Trasporto inidoneo di alimenti,2 denunce

(ANSA) - POTENZA, 12 MAR - L'autista e il proprietario di un automezzo - utilizzato, in modo inidoneo, per il trasporto di prodotti alimentari - sono stati denunciati dalla Polizia stradale al termine di un controllo svolto dagli agenti sull'autostrada A2 del Mediterraneo. I due sono accusati, in corso, di vendita di sostanze alimentari non genuine.

L'automezzo appartiene ad una ditta della provincia di Salerno.