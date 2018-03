Risposta a cronista, Sarri nella bufera

(ANSA) NAPOLI, 12 MAR - "Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando affanc...". E' polemica sulla risposta sessista che Maurizio Sarri ha dato nel post partita a San Siro a una domanda di Titti Improta, giornalista di Canale 21 che aveva chiesto se dopo il pari lo scudetto fosse compromesso. Il video è diventato un caso sui social in queste ore con una valanga di critiche al tecnico. Sarri, al termine della conferenza stampa, si è reso conto della sua uscita fuori luogo e ha fatto chiamare la giornalista alla presenza del portavoce del Napoli Nicola Lombardo. "Mi ha chiesto - racconta Improta - se fossi permalosa e io gli ho risposto che non lo sono ma che lui non si può permettere di usare espressioni del genere. A quel punto Sarri si è scusato, dicendo di aver commesso un errore". L'Ordine dei giornalisti della Campania insorge: "Disprezzo verso la stampa e le donne". Solidarietà a Titti Improta da sindacato e Ussi. Il portavoce del Napoli poi precisa: "Era una battura, non voleva mancare di rispetto".