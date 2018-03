Femminicidio: vandalizzata panchina rossa a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Una vistosa macchia di vernice su una delle panchine rosse inaugurate negli ultimi mesi a Napoli in memoria delle vittime della violenza di genere. La scoperta è avvenuta stamane: "Sono molto risentita per questo gesto: la panchina è stata dedicata anche a mia figlia e quindi sono doppiamente addolorata. Saranno ancora più forti le mie campagne contro il femminicidio e la violenza di genere" commenta Adriana Esposito, madre di Stefania Formicola, 28enne uccisa nel 2016, a Sant'Antimo (Napoli), dal marito. La panchina - una di quelle su cui il Comune ha fatto affiggere il numero del centro antiviolenza - si trova in piazza San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta, ed è stata presentata pochi giorni fa: è in memoria di Stefania e altre tre vittime.

"La panchina rossa rappresenta un simbolo importante per dire no alla violenza contro le donne - ha detto la criminologa Antonella Formicola - e ciò che è avvenuto ci lascia amareggiati. Un gesto di pessimo gusto che ci induce a riflettere". (ANSA).