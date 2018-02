Tremila studenti a marcia nel Napoletano

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 16 FEB - Tremila studenti hanno partecipato, oggi, alla marcia della legalità per dire no alla camorra e ad ogni forma di delinquenza, svoltasi a Monterusciello, quartiere del post bradisismo, a Pozzuoli. La manifestazione è stata indetta dopo gli episodi di criminalità verificatisi nelle periferie della città flegrea, ed ha coinvolto: scuole superiori e primarie, amministrazione comunale, Curia vescovile, associazioni sociali e culturali, organizzazioni sindacali e comitati civici. "Un popolo che tace è senza dignità" questo la scritta che campeggiava su uno degli striscioni che ha aperto il corteo, snodatosi per l'intero quartiere, partendo da piazza De Curtis, dove poi i giovani si sono ritrovati per concludere con uno spettacolo canoro. "Ragazzi siete l'orgoglio di questa città!" ha detto il sindaco, Vincenzo Figliolia che ha partecipato all'iniziativa con i componenti della giunta e numerosi consiglieri comunali.