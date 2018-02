Suor Orsola Benincasa, test in primavera

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Molti studenti campani da quest'anno non dovranno più attendere settembre per conoscere la propria sorte sull'ammissione ad alcuni dei principali corsi di laurea a numero programmato. Dopo la sperimentazione dello scorso anno l'Università Suor Orsola Benincasa ha, infatti, varato in via definitiva una sessione stabile di test d'ingresso in primavera per i corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze della Comunicazione dal 12 al 23 marzo.

Ai test, fa sapere una nota, sarà possibile iscriversi anche esclusivamente online (fino al 22 marzo, cioè il giorno antecedente l'ultima giornata di test) selezionando il giorno e l'orario di proprio gradimento per sostenere la prova in Ateneo (ci saranno quattro sessioni giornaliere). Alle prove possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o che lo conseguiranno nell'anno scolastico 2017-18.