M5S: Fico, chi ha tradito sarà dimesso

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Non tutti saranno rieletti e gli altri hanno firmato un documento e si dimetteranno" dice Roberto Fico (M5S) in merito al mancato versamento di parte dello stipendio percepito da parte di alcuni parlamentari pentastelalti. "Abbiamo contezza di otto, i cui nomi sono stati pubblicati. Invito il Parlamento fin da ora a votare per le dimissioni di queste persone". Di quelli individuati, assicura Fico, "alcuni hanno già fatto il bonifico per il fondo per il microcredito per restituire quello che non avevano dato".

"Questi sono stipendi legittimi e non è stato rubato un solo euro allo Stato, però queste persone hanno tradito un patto stretto all'interno del Movimento. "Non è il Movimento che ha tradito i cittadini, ma alcuni parlamentari all'interno del movimento che non hanno rispettato il patto e lo hanno tradito. Non è un danno al cittadino, è un danno di immagine per il Movimento", conclude.