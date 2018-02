(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "Nell'ambito delle numerose misure, inserite nella delibera sul fabbisogno del personale triennio 2018/2020, sono state previste ulteriori assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente: circa 70 unità tra maestre/i ed educatori/trici che consentiranno di rispondere alle esigenze delle scuole e di dare un forte segnale contro il precariato. Non manca la previsione di assunzione di funzionari scolastici necessari per dirigere i Circoli comunali", ha spiegato, invece, l'assessore alla scuola Annamaria Palmieri.(ANSA).