Sparano a 36enne, ferito al braccio

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Un uomo di 36 anni, Giuseppe Pellecchia, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco al braccio sparato da ignoti in località Varcaturo di Giugliano in Campania (Napoli). Pellecchia - che è stato colpito mentre era in strada - è ora ricoverato nell'ospedale di Pozzuoli (Napoli). Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Giugliano.

