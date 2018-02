Ruba fede a parente neo sposa,denunciata

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Ruba la fede nuziale a una parente neo sposa e la vende a un "compro oro": la Polizia di Stato ritrova la fede e denuncia per furto una cinquantenne di Torre del Greco (Napoli). La vittima - che si è sposata appena 4 mesi fa - tornata a casa dopo essere andata a fare la spesa, si è resa conto che le era stata rubata la fede nuziale sulla quale era stato impresso il nome del marito e la data delle nozze.

La donna ha denunciato il furto alla Polizia di Torre del Greco che, dopo le indagini della squadra amministrativa, è riuscita a trovare la fede in un negozio "compro oro" e a risalire all'identità della persona che l'aveva venduta all'orafo: una parente della vittima del furto. Si tratta di M.D.U., 50 anni, denunciata per furto aggravato.

La fede, del valore di 105 euro, è stata restituita alla neo sposa. (ANSA).