Lancia trolley con droga dalla finestra

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Quando ha visto i carabinieri arrivare ha lanciato dalla finestra un trolley contenente, tra l'altro, eroina e "bussolotti" di plastica usati per il confezionamento della sostanza stupefacente: i carabinieri hanno arrestato nel rione San Pietro a Patierno di Napoli, un uomo di 31 anni, Francesco Canciello, già noto alle forze dell'ordine per reati connesso allo spaccio di droga.

Canciello si è liberato della valigia poco prima che i militari facessero irruzione nella sua abitazione: all'interno sono stati trovati 800 grammi di eroina, 2 chilogrammi di sostanza da taglio e 12 chilogrammi di bussolotti di plastica, di solito usati per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino digitale di precisione. Trovati e sequestrati anche utensili (forbici, coltelli e frullatori) impiegati per la preparazione e il confezionamento dell'eroina. Canciello è stato chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale. (ANSA).