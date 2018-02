Galasso, 'polemiche spazzate via'

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - ''Le polemiche che qualcuno ha pensato di fare in queste ore sono solo nella testa e nel cuore di chi le ha fatte e sono state spazzate via da una giornata che ha visto tutti uniti. Purtroppo c'è qualcuno che ama creare per forza polemiche ma peggio per loro''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha risposto ai cronisti in merito alla querelle per il luogo in cui celebrare i funerali laici del professore Giuseppe Galasso che si sono tenuti oggi nei locali della Società di Storia Patria al Maschio Angioino. Il sindaco, nel sottolineare che ''le polemiche non fanno onore alla memoria di Galasso'', ha affermato che ''con la famiglia non c'è mai stata alcuna polemica così come non c'è stata assenza di partecipazione e di ricordo del Comune. Anzi - ha aggiunto - abbiamo tributato al professore gli onori massimi che si danno ai cittadini illustri della nostra città''.