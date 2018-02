La mozzarella campana Dop vola a Dubai

(ANSA) - CASERTA, 13 FEB - La mozzarella di bufala campana Dop vola in Medioriente. Dal 18 al 22 febbraio il Consorzio di Tutela sarà a Dubai per partecipare a Gulfood, la principale fiera del settore food in Medioriente. L'eccellenza campana sarà presente nell'ambito della collettiva organizzata dall'associazione dei formaggi a marchio Dop (Afidop) con Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano.

Negli ultimi due anni sono triplicati i caseifici che esportano negli Emirati ed è raddoppiata la quota di esportazione, circa l'1% del totale, per un valore che supera il milione di euro. Una fetta in netta espansione è rappresentata dalla mozzarella di bufala campana certificata "halal", che vuol dire "lecito", ovvero che il prodotto può essere consumato dai musulmani osservanti ed è realizzato nel rispetto delle leggi islamiche.

Il numero dei consumatori di religione musulmana è in forte aumento, tanto che 1 mozzarella Dop su 4 è destinata al mondo islamico.