In 1800 per flash mob di 'My Fair Lady'

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Sono stati circa 1800 i ragazzi che hanno partecipato al flash-mob in Piazza Plebiscito ispirato al musical 'My Fair Lady', in scena al Teatro San Carlo. Insieme con l'allestimento ha preso vita infatti, dallo scorso settembre, un percorso Scuola-Alternanza Lavoro, sostenuto da Generali Italia con un programma formativo e laboratori sulle arti e sui mestieri dello spettacolo. Gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione hanno eseguito brani del celebre musical ed oggi e domani si esibiranno anche in teatro. Anche quest'anno Generali Italia con il programma valore cultura sostiene il Teatro di San Carlo in iniziative dedicate alla formazione professionale e culturale dei giovani del territorio napoletano.

"Siamo molto contenti di collaborare con il San Carlo su progetti educativi dedicati ai ragazzi, che danno valore all'esperienza Scuola-Alternanza Lavoro con occasioni concrete di apprendimento", ha detto Lucia Sciacca, direttore Communication and Social Responsibility di Generali Italia.