Sting, il 30 luglio concerto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Sting in concerto a Napoli, Il prossimo 30 luglio, dal palco del'Arena Flegrea, si esibirà la rockstar internazionale, per il Noisy Naples Fest 2018, in collaborazione con Napoli Teatro Festival Italia Dopo l'esibizione come superospite al Festival di Sanremo, STING arriva in Italia, scegliendo la magica cornice dell'Etes Arena Flegrea. Compositore, autore, attore, filantropo e attivista, Sting è nato a Newcastle (Inghilterra) prima di trasferirsi nel '77 a Londra e formare i Police assieme a Stewart Copeland e Andy Summers (la band, una delle più iconiche di sempre nella storia della musica, ha pubblicato 5 album in studio e vinto 6 Grammy Award e 2 Brits Award). Durante la sua carriera solista, costellata di grandi successi, Sting ha vinto 10 Grammy Award, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy e ricevuto 4 nomination agli Oscar.