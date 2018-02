Sorbillo vende il giornale dei senza fissa dimora

Gino Sorbillo, il pizzaiolo che ha portato la sua pizza da Via Tribunali in Italia e nel mondo, venditore per un giorno del giornale di Scarp de' tenis. In occasione della Settimana Internazionale del venditore dei Giornali di strada promossa da Insp la rete mondiale degli street paper, ha affiancato nella sua pizzeria del centro storico, Monica e Maria due venditrici della redazione napoletana. La vendita straordinaria del mensile scritto e venduto da persone senza dimora e con forti disagi sociali ha simbolicamente sottolineato il naturale incontro fra il giornale che racconta la strada e la pizza, che nella sua versione a libretto è lo streetfood più amato al mondo.