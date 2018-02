Nasce il fan club 'Amici di Emilio Fede'

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - E' stata costituita a Napoli l'associazione 'Amici di Emilio Fede fan club'. L'idea è di esponenti del mondo della società civile e del giornalismo "per valorizzare - si legge in una nota - l'esperienza del direttore del Tg1, di Studio Aperto e del Tg4, che ha scelto Napoli come sua città adottiva, dove vive 10 giorni al mese, circondato dall'affetto di colleghi, personaggi del mondo della cultura e dello sport". "È il giusto omaggio - continua la nota - a una personalità che ama da sempre Capri e Napoli". L'obiettivo è "tramandare la storia professionale di Emilio Fede", che proprio a Napoli "decise di mettere su famiglia dopo aver conosciuto Diana De Feo".

Il presidente è il direttore del Roma, Antonio Sasso. Tra i componenti l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e Roberta Cassol, poi Antonino, Antonio e Silvio Della Notte, i medici Pippo Papaccioli e Michele Romano, i giornalisti Mimmo Falco, Gianfranco Coppola, Salvatore Caiazza, Francesco De Luca, Augusto Celetti e Paolo Ruscigno. (ANSA).