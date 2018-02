Di Maio, game over per Vitiello

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - "Per quanto ci riguarda è una persona che non ci aveva detto di far parte di una loggia massonica e per questa ragione non può stare nel movimento. Gli abbiamo inibito l'utilizzo del simbolo e quindi per lui è game over". Così Luigi Di Maio in merito al caso del candidato Catello Vitiello e al suo legame con la massoneria.