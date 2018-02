De Zerbi "ora ci serve un miracolo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Il divario da quelle che ci precedono è grande, dobbiamo provare a raccogliere il massimo. Adesso abbiamo la gara col Crotone, che è molto molto importante.

Dobbiamo cercare di vincere un paio di partite per capire quale è poi il distacco". Così l'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, dopo la sconfitta all'Olimpico. "Se ci serve un miracolo come quello del Crotone dello scorso anno? Sì, di quel livello se non anche superiore" confessa il tecnico dei campani, sottolineando comunque il buon approccio dei suoi: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma la Roma ha valori diversi dai nostri. Nella ripresa dopo il 2-1 siamo calati come convinzione.

Abbiamo un po' mollato ma siamo venuti qui cercando di attaccare e non è presunzione, ma necessità".