Cicogna bianca torna nel Vallo di Diano

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 11 FEB - La cicogna bianca ritorna anche quest'anno a nidificare nel Vallo di Diano, a sud di Salerno. Un esemplare maschio, in attesa dell'arrivo della cicogna femmina, da qualche giorno sta preparando il nido sullo stesso traliccio Enel dell'alta tensione, ubicato in località Termini di Sala Consilina, che viene scelto dalle cicogne sin dal 1996. La cicogna è stata avvistata dai volontari dell'ATAPS (Associazione Tutela Ambientale) che provvederanno a tutelare il nido sino alla prossima estate allorquando la coppia di cicogne insieme ai cicognini spiccheranno il volo per migrare verso le aree calde del Sud Africa. Dal 1996 ad oggi in località Termini sono venuti alla luce più di sessanta cicognini.(ANSA).