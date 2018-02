Banconote false per 41 mln, un arresto

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 11 FEB - Novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro, per un valore complessivo di 41 milioni. Banconote risultate tutte false. È quanto hanno scoperto a Torre del Greco (Napoli) i carabinieri della compagnia Napoli-Stella in casa e nei vicini terreni un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di banconote false e di strumenti destinati alla falsificazione.

I militari dell'Arma hanno scoperto che in un capanno con tetto coibentato l'uomo aveva depositato alcuni barili di plastica. All'interno degli stessi sono stati ritrovati novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro, tutte false.

I carabinieri hanno conteggiato le banconote scoprendo come il totale fosse pari appunto a 41 milioni di euro. I 100 euro falsi avevano 18 diversi numeri seriali, i 50 invece riportavano 12 seriali diversi. Secondo quanto si è appreso, ci sono voluti sei carabinieri e cinque ore di tempo per contare tutte le banconote.