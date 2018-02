Traffico illecito rifiuti, 8 indagati

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - I Carabinieri Forestali scoprono gruppo criminale dedito al traffico illecito di rifiuti in Campania: sequestrata società e 22 autocarri, 8 le persone indagate, due italiani e sei romeni. E' stata così portata alla luce l'esistenza di un'associazione per delinquere operante nell'intera regione Campania e finalizzata ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. I Carabinieri Forestali del nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale hanno portato a termine una complessa attività investigativa svolta tra il 2013 e il 2014 su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

I militari ora hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari reali emessa dal GIP di Napoli a carico di una società della provincia di Napoli operante nella gestione di rifiuti speciali (metalli ferrosi e non) e di 22 autocarri utilizzati per tale scopo dagli indagati sui quali con la compiacenza di un consulente ambientale.