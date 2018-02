Minniti,fascismo Italia morto per sempre

(ANSA) - SALERNO, 10 FEB - "Il fascismo in Italia è morto per sempre e non ha lasciato un ricordo buono al nostro popolo. Il fascismo e il nazismo sono morti per sempre e per quanto mi riguarda, parlo da ministro, c'è un limite oltre il quale non si può andare in una democrazia e non consentiremo a nessuno di superare questo limite". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ad un appuntamento elettorale a sostegno del candidato Pd alla Camera, Piero De Luca.