Minniti, voti camorra non li vogliamo

(ANSA) - SALERNO, 10 FEB - Parla da candidato al Senato Marco Minniti. E a Salerno, dove è capolista Pd al proporzionale e dove oggi ha preso parte ad un evento elettorale organizzato dall'altro candidato Pd alla Camera, Piero De Luca, dice un chiaro no ai voti della criminalità organizzata. "Le mafie votano e fanno votare, le forze politiche dicessero che quei voti non li vogliono - ha detto nel corso del suo intervento - sono qui per dire una cosa semplicissima, per quanto riguarda il Pd, noi quei voti in Campania non li vogliamo e non li vogliamo".