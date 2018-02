Carnevale, 12 mln dolci in 7 giorni

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Gli struffoli sotto il Vesuvio, le bugie in Liguria, frappe e castagnole a Roma, i crostoli in Friuli Venezia Giulia. Il carnevale ha tante declinazioni dolci in ogni regione, tutte festosamente fritte. E sempre più spesso di preparazione casalinga. Da Sabato a Martedì grasso è un trionfo, secondo una indagine Coldiretti/Ixè, della cucina fatta in casa per 4 famiglie su 10 che riscoprono le specialità tradizionali, con la pasticceria home made, soprattutto durante le feste. ''Nella settimana di Carnevale - stima la Coldiretti - vengono consumati circa 12 milioni di chili di dolci tipici. E se i prodotti della ricorrenza, già pronti, si possono trovare un po' ovunque, dalle pasticcerie, ai fornai ai supermercati, il 41% delle famiglie preferisce però prepararli in casa. Anche perché il costo non raggiunge i 5 euro al chilo contro una spesa dai 15 ai 30 euro, con picchi anche di 65 euro, nei forni e nelle pasticcerie''.