Callejon, lavoriamo tutti per un sogno

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Questa vittoria è dedicata a Ghoulam e anche a Chiriches che questa mattina ha avuto un problema fisico: questa squadra è una famiglia, lavoriamo tutti per un sogno che abbiamo in testa". Così l'attaccante del Napoli Josè Callejon, al termine della sfida con la Lazio. "Abbiamo fatto un partitone, giocando con gambe e cuore fino alla fine - dice ancora lo spagnolo -. Il pareggio a fine primo tempo è stato importantissimo, nella ripresa siamo stati più attenti e concentrati. Dobbiamo continuare a lavorare bene, rimanere carichi e mettere tutto quello che abbiamo in ogni partita. È dal primo giorno di ritiro che lavoriamo per lo Scudetto: vogliamo continuare a vincere".