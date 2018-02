Teatro di Corte a quota 35mila visite

(ANSA) - CASERTA, 9 FEB - Oltre 35mila visitatori sono stati accolti in un anno alla Reggia di Caserta, per le visite al Teatro di Corte, dai volontari del Touring Club Italiano. Il dato è stato diffuso nel corso dell'evento organizzato per tirare le somme dei primi 12 mesi di collaborazione tra l'associazione che si occupa di turismo, e il Palazzo Reale Borbonico Patrimonio dell'Unesco. Un anno fa l'accordo sottoscritto dal direttore della Reggia Mauro Felicori e dal presidente del Touring Club Franco Iseppi che permise l'apertura straordinaria, nell'ambito dell'iniziativa "Aperti per voi", del Teatro di Corte, un "San Carlo" in miniatura fino a quel momento chiuso ai turisti per problemi di sicurezza e che veniva solitamente aperto solo per conferenze stampa o eventi di breve durata. Dopo l'accordo invece, "il piccolo San Carlo" è tornato fruibile grazie proprio ai volontari del Touring, che ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13, hanno garantito con la loro presenza visite guidate nel gioiellino settecentesco.