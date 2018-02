Smontava e riciclava auto, preso da Ps

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - E' stato sorpreso dalla Polizia di Stato di Napoli mentre si trovava nelle vicinanze di un'autorimessa, all'interno della quale c'era una nuovissima Ford C-Max totalmente smontata, rubata quattro giorni fa in provincia di Caserta e quando gli agenti gli si sono parati davanti non ha potuto far altro che esclamare: "Mi avete sgamato, l'auto che cercate è qui".

Gli agenti dei commissariati "Bagnoli" e "San Paolo" hanno sottoposto a fermo, ieri pomeriggio, P.F., 53 anni, già noto alle forze dell'ordine proprio per il reato di ricettazione.

I poliziotti sono arrivati a lui grazie alla segnalazione del GPS, giunta in sala operativa, che localizzava l'autovettura nel quartiere Pianura. Gli agenti sono riusciti a giungere sino in via Vivaldi, dove il 53enne aveva messo in piedi un deposito di smontaggio e riciclaggio di autovetture. Trovati e sequestrati, oltre ad altre carcasse di alcune auto, già oggetto di un'indagine del 2016, anche numerosi libretti di circolazione e targhe di auto. (ANSA).