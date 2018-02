Carnevale per ius soli nel Rione Sanità

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - Carnevale per lo Ius Soli nel rione Sanità a Napoli dove centinaia di mani colorate, portate da bambini in maschera e migranti, hanno sfilato per il quartiere natale di Totò a sostegno del diritto alla cittadinanza. 'Non stiamo con le mani in mano' e' appunto lo slogan usato per la manifestazione.

"Un Carnevale - hanno spiegato Ivo Poggiani e Laura Marmorale, rispettivamente presidente della III Municipalità e assessore municipale alla scuola - all'insegna dei diritti di cittadinanza per tutti i bambini Mai come in questo momento il segnale che viene dal nostro territorio guarda a quello che avviene nel Paese, un segnale di uguaglianza e di solidarietà contro ogni razzismo''.

Il corteo multicolore ha percorso le strade del popoloso quartiere accompagnato da band di percussioni e giocolieri.

''Il carnevale e' questo, quello del rione Sanità di Napoli - ha spiegato Poggiani - e mentre in altre parti d'Italia si spara sui migranti qui si festeggia per lo Ius Soli. Imparate dai bambini!''.