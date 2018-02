Mario Rui, Lazio? Napoli parta bene

(ANSA) NAPOLI, 8 FEB - "La Lazio è una grandissima squadra, sabato dovremo stare attenti a partire meglio di quanto abbiamo fatto nelle ultime partite, non possiamo rischiare di dare loro fiducia". Così Mario Rui, terzino portoghese del Napoli. "I biancocelesti - ha detto l'ex romanista - hanno messo in difficoltà tutti e il posto che hanno in classifica lo meritano pienamente. Verranno a Napoli per dare il meglio, ma noi siamo preparati e vogliamo vincere a tutti i costi". Rui ha guardato anche all'impegno di Europa League contro il Lipsia di giovedì: "Il nostro obiettivo - spiega - era la Champions League, ma una volta usciti ci siamo calati subito in questa nuova realtà.

Anche il Lipsia è forte, ma cercheremo di vincere".