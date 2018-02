Macerata, sit in rete antirazzista

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Manifestazione davanti alla Prefettura di Napoli per dire no al razzismo. In piazza sono scesi comitati e associazioni che manifestano al grido di 'Basta razzismo' ed espongono striscioni su cui c'è scritto 'Stop razzismo. Fascismo assassino'. La manifestazione napoletana anticipa quella in programma a Macerata sabato 10 febbraio.

"Siamo arrabbiati per quello che è successo - ha detto un migrante - Traini ha sparato su dei ragazzi innocenti. È un atto di razzismo che non può essere accettato. Qui a Napoli - ha aggiunto - insieme immigrati e napoletani chiediamo che sia fatta giustizia affinché quanto accaduto non si ripeta". I manifestanti annunciano che sabato saranno a Macerata. "È allucinante - ha detto una giovane dell'organizzazione - che rispetto a quanto accaduto ci sia qualcuno come Salvini che minimizza o chi come il ministro Minniti che vieta il corteo antirazzista. A Macerata - conclude - non si è trattato di follia ma di un attacco di matrice fascista".