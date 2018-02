Giochi: salgono a 128 casi Norovirus

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 8 FEB - Sono saliti a 128 i casi confermati di persone colpite da Norovirus nella zona dove sono in corso i Giochi Olimpici invernali. Rispetto a ieri sono stati segnalati 42 nuovi casi, tra cui 34 addetti alla sicurezza nell'Horeb Youth Center, nella zona di Jimbu, che sono stati messi in quarantena e monitorati al fine di prevenire ogni rischio di diffusione. Inoltre, otto dei nuovi casi provengono dalle aree di Gangneung e PyeongChang: è in corso un sondaggio per capire la fonte dell'infezione.