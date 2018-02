Al S.Carlo studenti provano My Fair Lady

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - L'effetto sonoro è straordinario: in platea e sui palchi del San Carlo, molti con gli occhi lucidi per l'emozione, tutti serissimi e concentrati come professionisti, suonano i ragazzi di Napoli in una festa della musica che fa scuola. Sono mille e ottocento gli studenti, anche provenienti da quartieri disagiati, che in due giorni di serratisime prove stanno preparando un flash mob da record, atto conclusivo del progetto 'My Fair Lady', diretti con rigore dal M° Carlo Morelli e dal M° Filomena Piccolo.

L'appuntamento è per martedì 13 febbraio, alle ore 12.00, quando in Piazza del Plebiscito apparirà una orchestra di oltre 600 elementi composta dagli studenti dei licei musicali della Campania, accompagnata da un corpo di ballo con oltre 80 danzatori dei licei coreutici e da un coro di oltre 800 allievi delle scuole della regione. Una performance da primato insomma quella anticipata da due giornate intense di prove d'assieme all'interno della sala storica del Niccolini.