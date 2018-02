Stoccaggio rifiuti scoperto con i droni

(ANSA) - CASERTA, 7 FEB - Prima applicazione pratica, a Castel Volturno (Caserta), per i droni messi a disposizione dalla Regione ai carabinieri per il pattugliamento, in funzione di controllo ambientale, dei territori a cavallo tra le province di Caserta e Napoli ricompresi nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il drone telecomandato, guidato dai carabinieri del Gruppo Forestale di Reggio Calabria - nucleo Parco dell'Aspromonte - ha scovato in via dei Diavoli, a Castel Volturno, un'area di circa 6000 mq ove risultavano stoccati materiali di risulta e rifiuti solidi urbani. Dopo l'individuazione dall'alto della discarica abusiva, sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Castel Volturno, che hanno identificato i proprietari, informando poi il Comune, che ha emesso ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi mediante la bonifica del fondo e la recinzione dello stesso.

Sono otto i droni acquistati dalla Regione per i controlli nella Terra dei Fuochi; i dispostivi sono stati presentati dal governatore Vincenzo De Luca.